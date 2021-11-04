Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Грузинский президент Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует Саакашвили

Грузинский президент Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует Саакашвили

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили во время брифинга 3 ноября сообщила, что никогда не помилует заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Перед этим заявлением президент провела встречу с грузинским католикос-патриархом Илией Вторым и главой минюста страны Рати Брегадзе, Зурабишвили также встретилась с главой представительства ЕС в Грузии Карлом Харцелем и американским заместителем посла в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.

По словам президента, она готова на многое, когда понимает, что стоит интерес государства. Однако ее позиция по помилованию Саакашвили является твердой и неизменной. Лидер Грузии подчеркнула, что никогда не вернется к этому вопросу.

Правоохранители задержали Саакашвили 1 октября. В Грузии бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.