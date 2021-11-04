Грузинский президент Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует Саакашвили

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили во время брифинга 3 ноября сообщила, что никогда не помилует заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Перед этим заявлением президент провела встречу с грузинским католикос-патриархом Илией Вторым и главой минюста страны Рати Брегадзе, Зурабишвили также встретилась с главой представительства ЕС в Грузии Карлом Харцелем и американским заместителем посла в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.

По словам президента, она готова на многое, когда понимает, что стоит интерес государства. Однако ее позиция по помилованию Саакашвили является твердой и неизменной. Лидер Грузии подчеркнула, что никогда не вернется к этому вопросу.

Правоохранители задержали Саакашвили 1 октября. В Грузии бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.