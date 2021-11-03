Американский генерал Милли назвал Россию новым мировым полюсом силы

Три центра силы формируются в системе международных отношений, один из которых — Россия. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

Американский военный на форуме по безопасности в Аспенском институте заявил, что человечество вступает в эпоху с тремя полюсами силы — США, Россией и Китаем. Они все являются великими державами, подчеркнул он.

Милли отметил, что мир потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане — в сравнении с тем, что было в последние 40-70 лет. Повышенное значение будет иметь поддержание дружественных отношений между великими державами, считает он.

Генерал подчеркнул, что сейчас наступает период повышенной нестабильности и риска. По его словам, США, Россия, Китай и все остальные страны должны быть очень осторожны.