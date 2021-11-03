Боевики в ЦАР ищут сбежавших из группировок вместе с миротворцами ООН

Более 30 боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» решили покинуть формирование и добровольно сдались российским инструкторам на востоке республики.

Бывшие радикалы наотрез отказались сложить оружие и перейти в руки сотрудников многопрофильной миссии ООН, потому что, по их словам, миротворцы отправляют их обратно к главарю UPC Али Дарассе, который жестоко карает беглецов за «дезертирство».

Много таких собратьев по оружию сейчас прячется в лесах и джунглях ЦАР. А все потому что разочаровались во взглядах своих главарей и смогли сбежать.

Однако им теперь нужно не попасться не только в руки бывших «коллег», но и миротворцев. И те и другие насильно увезут их в лагерь бандформирования, где им придется столкнуться с жестоким наказанием, информирует Федеральное агентство новостей.

Многим радикалам удалось воспользоваться предложением президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера и добровольно сдать оружие бойцам национальной армии (FACA). Молодые люди отказались терроризировать мирных сограждан и решили примкнуть к национальной армии, чтобы остановить кровопролитие и вернуться к нормальной жизни.