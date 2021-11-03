Умер французский музыкант Жоржи Данн

Французский певец Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года в больнице испанского автономного сообщества Мадрид, сообщила газета El Pais.

По данным журналистов, певца госпитализировали для операции на бедре.

Данн родился в Париже в 1940 году, но долгое время прожил в Испании. Публике французский исполнитель наиболее известен по песням El casatschok («Казачок»), Moscu («Москва») и La barbacoa («Барбекю»). В Испании Данн прославился исполнением летних хитов — песен, которые бывают популярными в летний сезон.