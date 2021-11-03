Депутат Рады Волошин предсказал Украине разгром за неделю в войне с Россией

Российским военным будет достаточно недели для разгрома украинской армии. Из-за этого Киеву невыгодно начинать войну против Москвы. Соответствующее заявление сделал депутат Рады Олег Волошин.

Политик во время эфира на радиостанции «Говорит Москва» заявил, что российские военные могут сокрушить украинскую армию в течение пяти-семи дней. По словам депутата Верховной рады, киевское правительство осознает расклад сил. Парламентарий отметил, что властям Украины выгодна заморозка боевых действий на территории Донбасса.

Депутат Рады также сообщил о своем опасении, что Запад будет использовать Украину в собственных военных целях. Волошин напомнил, что в прошлом году американские стратегические бомбардировщики совершали маневры в небе над республикой. Парламентарий уточнил, что тогда они отрабатывали возможный ракетный удар по России.