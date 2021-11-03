Сожжение мертвых кур на полигоне в Тюмени продлится до 15 ноября

Власти должны в кратчайшие сроки должны избавиться от 4,3 млн зараженных кур в ходе утилизации. Такое заявление сделал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Утилизация поголовья кур из-за вспышки птичьего гриппа продлится до 15 ноября. Помимо этого, оперативный штаб в Тюмени считает, что к данному сроку вся курица подлежащая утилизации должна сгореть до зольного остатка. Также для предотвращения распространения куриного гриппа будет уничтожен яичный порошок.

«Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц, по расчетам специалистов, должно полностью прекратиться к 15 ноября», – прокомментировал глава региона.

Местные власти получали жалобы от тюменцев, которые рассказывали о специфичном запахе сгоревшей курицы. Чейметов разъяснил, что причина кроется в направлении ветра, который дул в сторону города. Отметим, ранее Россельхознадзор по Тюменской области отчитался об уничтожении более 57,6 тыс. кг куриного мяса и более 12 млн яиц.