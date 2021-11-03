Британия не справляется с разделкой мяса. Грузовики с тушами едут в Евросоюз

Комбинаты в Британии не могут напрямую поставить продукцию в супермаркеты страны. Они отправляют ее в Ирландию для дальнейшего реимпорта в связи с тем, что стране не хватает рабочих, которые могут качественно разделать мясо.

Великобритания вынуждена отправлять мясо в Ирландию на разделку из-за нехватки собственных специалистов, об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Производители говядины вынуждены экспортировать туши в Ирландию для разделки и упаковки, прежде чем продукты будут возвращены в Великобританию для продажи в супермаркетах», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен.

Эксперт считает, что британские производители пошли на такой шаг, чтобы предотвратить выбраковку животных на фермах из-за нехватки рабочих на мясокомбинатах

Кроме того, экспорт мяса для переработки в Ирландию, члену Евросоюза, будет стоить дополнительных 1,5 тыс. фунтов стерлингов за каждый грузовик с тушами. Такая высокая цена обусловлена транспортировкой и таможенными сборами, которые появились после Brexit.

Компании по производству мяса крайне обеспокоены высокой заработной платой для временных мясников, установленная правительством. Она составляет чуть больше 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Помимо этого, работодатель обязан оплатить визу и авиабилет для сотрудника.

Ранее сообщалось, что в Германии наблюдается дефицит трудовых ресурсов. Кризис из-за нехватки рабочих уже коснулся 70 профессий, и может привести к пустым полкам супермаркетов и длинным очередям у автозаправок. Наиболее остро нехватка ощущается в сфере социальных работников.