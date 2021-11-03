Политактивисты из Польши требуют с Придыбайло 1 рубль за слова о белорусском народе

Очередное судебное заседание по коллективному иску граждан Белоруссии о защите чести и достоинства к журналисту телеканала Russia Today Константину Придыбайло состоялось в среду в Приморском районном суде Северной столицы.

Поводом для подачи иска стало высказывание журналиста о белорусском народе, которое он произнес во время прямого эфира YouTube-канала «Соловьев LIVE» 26 декабря 2020 года. В документе говорится, что ответчику необходимо публично опровергнуть это заявление на соизмеримой площадке, а также выплатить моральную компенсацию — по одному рублю на человека.

Следующее заседание запланировано на 2 декабря. Представитель стороны защиты, адвокат Александр Зорин в беседе с ФАН рассказал, что думает насчет повода обращения в суд.

«Оценочное суждение суд пытается проверить на соответствие действительности. Такое оценочное суждение — выражение субъективного яркого мнения журналиста проверить нельзя. Истцы пытаются, по сути, получить судебное решение, что он нарушает как журналист RT закон. Хотят этим решением бравировать. Я не исключу, что это делается в интересах иностранных спецслужб. Мы видим здесь полную политическую составляющую, учитывая, что Константин провел журналистское расследование и выявил, что многие из истцов нарушали здесь закон в Санкт-Петербурге», — уверен юрист.

Что касается людей, которые упомянуты в коллективном иске, то, как утверждает Придыбайло, в открытых источниках есть информация лишь о семерых. Все они являются политическими активистами, часть их которых на данный момент проживает на территории Польши.

«Также среди истцов есть человек, который проходит по уголовному делу о захвате власти, присвоении должностей в Республике Беларусь. Это Руслан Хазин. Он на данный момент тоже в Польше. Практически треть истцов из данного иска — это люди, которые в последнее время занимались политическим активизмом», — заявил Придыбайло.

В завершении журналист отметил, что его фраза о «политически безграмотных людях» в первую очередь была адресована тем, кто принимал участие в несанкционированных акциях в Белоруссии, и тем, кто поддался на провокации западных спецслужб.