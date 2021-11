Zai перешел в шведскую Team Liquid по Dota-2

Профессиональный киберспортсмен Людвиг Zai Уолберг объявил, что переходит в Team Liquid. На данный момент не известно, кого новичок заменит в команде.

Ранее на позиции оффлейнера в Liquid выступал Самуэль Boxi Сван, который уходил из Team Liquid весной этого года по семейным обстоятельствам. При этом игрок вернулся в команду к квалификациям на The International 10.

Team Secret объявила об уходе Zai в среду. Представители команды поблагодарили игрока и пожелали ему успехов в дальнейшем.

Surprise! Please welcome @zai_2002 to the TL Family #LetsGoLiquid pic.twitter.com/bOx4ZMZEq0