Луганские и чеченские дети отметят День народного Единства выставкой рисунков

Выставка рисунков детей из Чечни и Луганска пройдет в рамках художественного конкурса «Дети рисуют мир».

В Грозном пройдет выставка детских рисунков от юных художников из Луганска и Чечни. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«В рамках празднования Дня народного единства в Грозном пройдет выставка рисунков чеченских и луганских детей, прошедших в финал международного конкурса «Дети рисуют мир». Также от Республики Крым будут переданы книги в Национальную библиотеку Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова», — сообщили в пресс-службе.

Уточним, сейчас в столице Чеченской Республики проходит фестиваль народного творчества и ремесла «Многоликая Россиия-2021», где собрались коллективы из 17 регионов страны. Они соревнуются в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, а также в фольклорном творчестве.

Для молодных луганчан была организована экскурсия в мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, в мечеть «Сердце Чечни», а также в храм Михаила Архангела. Организаторы фестиваля надеются, что участники фестиваля увезут с собой домой не только награды, но и позитивное мнение о чеченском народе, его традициях и обычаях.