Политолог Сатановский назвал антироссийский выпад Байдена о тундре настоящим конфузом

Заявление президента США Джо Байдена о «горящей тундре» в России стало настоящим конфузом на конференции по климату в Глазго. С таким мнением выступил знаменитый политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт оценил выступление американского лидера на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Многие журналисты обратили внимание на другой скандал с Байденом, где президент уснул на одном из мероприятий саммита.

Востоковед уверен, что истинным конфузом стало неоднозначное антироссийское заявление Байдена. Президент возложил ответственность на Москву за якобы игнорирование климатических проблем. В качестве примера американский лидер рассказал о «горящей тундре» в РФ. В ответ политолог усомнился в его адекватности и раскрыл неудобную правду о диагнозе Байдена после саммита в Глазго.

«Он в какой-то момент проснулся и вспомнил единственное, что он слышал об экологическом состоянии России чуть не полгода тому. Наверное, прочитал в СМИ или увидел репортаж. У Байдена провалы в памяти и во времени, в котором он уже не ориентируется. А это уже диагноз, куда серьезнее, чем оговорки и забывчивость, и показал он его всему миру», — констатировал политолог на YouTube-канале «Соловьев LIVE» .

Ранее сенатор Алексей Майоров счел слова Байдена о тундре ошибкой спичрайтера. Член Совфеда подчеркнул, что президенту могли вручить плохо написанный и выверенный текст.