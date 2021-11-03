Рост спроса на машино-места зафиксировали в России

Интерес россиян к покупке машино-мест в третьем квартале 2021 года увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные представила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

Отмечается, что 70% спроса приходится на подземные паркинги, а 22% — на многоуровневые стоянки. На открытые и крытые парковки пришлось по 4%.

Наиболее заметный рост спроса на машино-места зафиксирован в Севастополе (в 2,6 раза) и Омске (в 2,1 раза). В Казани спрос поднялся в 1,7 раза за квартал.

Машино-места в среднем по стране подорожали за год на 8%. Средняя стоимость парковочного места в настоящий момент составляет 650 тысяч рублей.

Также растет интерес к приобретению гаражей — он повысился на 15% относительно третьего квартала 2020 года. Вместе с тем ажиотажа после продления «гаражной амнистии» не наблюдается, отметили аналитики.