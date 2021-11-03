Будущие летчики Украины промаршировали под песню националистов «Отец наш — Бандера»

Студенты Харьковского национального университета воздушных сил имени трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба выпустили ролик к выпускному, в котором маршировали под песню националистов «Отец наш — Бандера».

Будущие летчики, вертолетчики, штурманы и офицеры боевого управления попали на видео в честь окончания вуза. Телеканал «1+1» информирует, что университет смонтировал ролик с церемонии выпуска. Молодые авиаторы маршировали в масках под современный ремикс популярной песни о Бандере.

Всего 240 студентов в ближайшем будущем пополнят ряды военно-воздушных сил. Сейчас выпускники празднуют завершение учебы, обнимают друзей и родственников, а также прославляют украинские «патриотические» музыкальные хиты, отмечает телеканал.

В Киеве регулярно проходят акции националистов. Радикалы даже устраивают митинги под окнами Офиса президента Украины Владимира Зеленского.