Журналист Марио Сконцерти назвал «Зенит» командой уровня зоны вылета в Италии

Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти после поражения «Зенита» от «Ювентуса» в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что уровень петербургской команды — зона вылета в Италии.

Он обратил внимание на то, что на данный момент лишь две команды смогли набрать максимальное количество очков на групповой стадии турнира — «Ювентус» и «Бавария». Сконцерти также считает, что «Зенит» не дотягивает до уровня топ-клубов Европы.

«У "Зенита" есть европейские амбиции, но уровень этой команды — зона вылета в Италии», — цитирует журналиста Ilbianonero.com.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» на своем поле победил «Зенит» со счетом 4:2. Первый матч между этими командами также остался за «старой синьорой» — 1:0. Петербуржцам осталось сыграть с лондонским «Челси» и шведским «Мальме».