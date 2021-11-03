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Ясновидящая Батыр заявила, что Байден сглазил Россию

Ясновидящая Батыр заявила, что Байден сглазил Россию

Президент США Джо Байден послал сглаз на Россию, когда сказал о «горящей тундре». Такое мнение выразила шаман, ясновидящая и участница «Битвы экстрасенсов» Елена Батыр.

Глава США сообщил о якобы горящей в России тундре на конференции ООН по климату в Глазго. После этих слов выяснилось, что в Магаданской области действительно загорелись участки с вечномерзлой почвой. Елена Батыр пообщалась с «ПолитРоссией» и разгадала посыл Байдена.

Ясновидящая отметила, что иногда люди загадывают или озвучивают свои желания тогда, когда Вселенная может их исполнить. Именно в такой момент Джо Байден озвучил мнение о России. Глава Белого дома искренне мог пожелать РФ и президенту Владимиру Путину проблем.

«Это не проклятие. Это был сглаз», — констатировала Батыр.

По словам шамана, американский лидер сглазил РФ, сам того не ожидая. Однако и без этого в Магаданской области случился бы пожар, добавила ясновидящая, а слова президента США усилили его. Сглаз скоро пройдет, заключила Батыр.

Джо Байден ранее выступил на климатическом саммите ООН в шотландском городе Глазго. Американский лидер заявил, что у Владимира Путина «горит тундра». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков напомнил Байдену о лесных пожарах и в других странах.