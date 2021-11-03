МИД Украины проверяет сведения о находившихся на борту Ан-12 под Иркутском гражданах

Информацию об украинцах, которые могли находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12, проверяет МИД страны, сообщил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Грузовой самолет Ан-12, эксплуатировавшийся белорусской компании «Гродно», пропал с радаров в Иркутской области. Перед этим пилот сообщил диспетчеру, что уходит на второй круг. Спустя некоторое время стало известно о крушении воздушного судна.

По уточненным данным, на борту находились семь человек, никто из них не выжил. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта»).