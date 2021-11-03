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Боевой вертолетный дрон «Термит» станет угрозой для бронетехники противника

Боевой вертолетный дрон «Термит» станет угрозой для бронетехники противника

Беспилотники вертолетного типа «Термит», несмотря на то, что потребности в их массовом применении на современном театре военных действий нет, имеют ряд серьезных преимуществ перед другими БПЛА.

Об этом в интервью RT рассказал главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов, который прокомментировал сообщение о том, что в России завершается этап опытно-конструкторских работ по первому разведывательно-ударному беспилотному летательному аппарату вертолетного типа «Термит».

Об этом ранее рассказал глава специального конструкторского бюро НАА «Стрела» Борис Трунов. По словам Трунова, новый дрон, впервые представленный публике на форуме «Армия-2021», оснащен системой управления вооружением, обзорно-прицельной станцией и ракетами с лазерной головкой самонаведения. Благодаря этому беспилотник сможет автономно производить сопровождение и захват цели, оператору «Термита» необходимо будет лишь принять решение о поражении цели.

Как отметил, комментируя эту новость Дмитрий Дьяконов, на театре военных действий может произойти ряд ситуаций, в которых предпочтительнее использование именно беспилотных винтокрылых машин.

«У вертолетных БПЛА совершенно другая, чем у самолетных образцов, аэродинамическая специфика, иная физиология, не позволяющая им, например, находиться продолжительное время в воздухе. Это безусловный минус, — отметил конструктор. — Тем не менее их можно запускать с неподготовленных площадок и в труднодоступной местности, а это уже большой плюс».

При этом винтокрылые беспилотники, обладающие возможностью продолжительно зависать в воздухе, могут быть более эффективными при ведении радиотехнической разведки, чем самолетные дроны. Также БПЛА-ВТ имеют серьезные преимущества, если необходимо провести наблюдение за каким-нибудь объектом или осуществить целеуказание.

«Самолетному БПЛА, чтобы долго держать цель в фокусе, требуется постоянно вращать камерами и совершать различные маневры. Вертолетная машина в этом плане, конечно, удобнее», — объяснил Дьяконов.

Боевой вертолетный дрон «Термит» станет угрозой для бронетехники противника
ПолитЭксперт  / Илья Пушкарев

Еще, по словам эксперта, опыт ведения боевых действий показал, что в противотанковой борьбе наиболее высокой эффективностью отличаются именно авиасредства вертолетного типа. Особенно, если у противника нет разветвленной сети противовоздушной обороны.

На современном театре военных действий бронетанковая техника по-прежнему остается основным средством завоевания плацдарма, напомнил эксперт.

«Если не говорить про городскую местность, то лучше всего с танками и бронемашинами справляются вертолеты, однако они уязвимы. Поэтому, как я полагаю, и нужен винтокрылый беспилотник. Он может как сам наносить удары, так и выполнять роль цели, на которую направлена атака противника», — объяснил Дьяконов.

Таким образом, по его словам, погибает именно беспилотник, а летящее рядом пилотируемое воздушное судно, оставшись невредимым, может выполнить поставленную боевую задачу.