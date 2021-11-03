Глава «Патриота» Столярчук: медиагруппа начала сотрудничать с «Роспатриотцентром»

Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», рассказал глава объединения Николай Столярчук.

По его словам, поддержание патриотизма является задачей государственной важности. Также он отметил, что Медиагруппа «Патриот» сможет уверенно двигаться вперед при условии опоры на сильное общество.

«Вместе с "Роспатриотцентром" мы будем работать над интересными патриотическими проектами, которые укрепят и умножат корневую силу нашей Родины», — заявил Столярчук.

Уточняется, что деятельность «Роспатриотцентра» в течение пяти последних лет заключается в комплексном развитии и сопровождении всех видов работы по патриотическому воспитанию и популяризации волонтерства в Российской Федерации.