Испугавшийся пчел бразилец стал жертвой кишащих в озере пираний

Бразилец, испугавшийся пчелиного роя, попытался спастись от насекомых в озере и прыгнул в воду. Однако там его ждали голодные пираньи, которые растерзали тело несчастного мужчины.

Трагедия случилась в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии, где 30-летний местный житель отдыхал вместе с двумя приятелями-рыбаками. В какой-то момент на компанию налетел рой пчел и друзья решили спастись от них в воде.

Как только угроза с воздуха миновала, двое мужчин выплыли на берег, а вот их третьего приятеля нигде не было видно. Рыбаки вызвали экстренные службы, которые спустя какое-то время нашли тело бразильца в четырех метрах от берега. Труп был изрядно изъеден пираньями. Согласно предварительной версии, мужчина мог погибнуть в зубах голодных рыб.