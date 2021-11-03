Ведущий Норкин эмоционально прокомментировал желание россиян попасть на фудкорты в локдаун

Российский телеведущий Андрей Норкин раскритиковал поведение россиян во время локдауна.

В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ речь шла об антикоронавирусных мерах, принятых властями страны для нераспространения заболевания. Норкин заявил, что во время локдауна россияне ведут себя неосмотрительно и даже глупо. Фудкорты и рестораны закрывать не стали, и они работают лишь навынос. Этим и пользуются предприимчивые люди, пояснил телеведущий.

Во время визита в торговый центр люди без QR-кодов и без справок о перенесенном коронавирусе подниматься в фудкорты не должны. Но они под предлогом посещения магазина с товарами первой необходимости все равно делают это, рассказал Норкин.

«Идут в едальный дворик. К ним выбегает курьер. Человек отходит к стене, и таких людей там по стене [много]. Они сидят, едят, тут же все это бросают. И помимо ковида заражаются еще дизентерией, твою мать!» — озвучил неприличную фразу Андрей Норкин.

По словам ведущего, теоретически все это не запрещено законом, но у него «закипает мозг», когда он видит подобное поведение.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов озвучил официальную позицию по QR-кодам и их выдаче тем, кто не сдавал ПЦР-тест. Антитела — не показатель для получения идентификатора, заявил он.