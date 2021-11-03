Вассерман предсказал разграбление Украины после решения суда по скифскому золоту

Решение суда в Амстердаме о том, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Киеву, означает, что судьи признали, что Крым больше не является частью Украины, а также указывает на желание европейцев разворовать сокровища.

Такое мнение в авторской колонке для сайта РЕН.тв высказал депутат Государственной думы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, который напомнил, что европейские музеи заполнены древними сокровищами, награбленными во времена колонизации, и «затрофеенными» в разных войнах.

Европейцы умудрялись вывозить ценности даже из чужих колоний, подчеркивает эксперт. Например, когда Греция и Египет были захвачены Турцией, британские дипломаты вывозили оттуда несметные сокровища за довольно скромные взятки.

«Традиция продолжается, — отмечает Вассерман. — После многолетней тяжбы суд в Амстердаме постановил, что коллекции скифских древностей из крымских музеев, привезенные в тринадцатом году на выставку в Нидерланды, надлежит не вернуть на место, как положено по выставочным правилам всего мира, а отправить в Киев: мол, пусть Украина сама определяет, что где дальше хранить».

wikipedia.org / Legal Gavel & Open Law Book

Это решение, уверен эксперт, в первую очередь указывает на то, что для принимавших его судей Крым не является Украиной. Таким образом европейские судьи постепенно признают результаты проведенного в Крыму весной 2014 года референдума, на котором жители полуострова единодушно высказались за воссоединение с Россией.

«А вот ювелирного качества изделия мастеров античной эпохи, не покидавшие Крым за всю свою двухтысячелетнюю историю, европейцы пытаются украсть», — предостерегает Вассерман.

По оценкам специалистов, на Украине задолго до госпереворота 2014 года сложился черный рынок археологических находок и музейных ценностей, напомнил эксперт. И, по его словам, если крымские коллекции скифского золота попадут в Киев, большая их часть будет вскоре разворована и по частям распродана. А оставшиеся экспонаты в результате этого лишаться своей научной ценности, так как предметы одной исторической эпохи необходимо исследовать совместно.

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«Открытым текстом объясняю: старая польская фальшивка «Украина — не Россия» срабатывает разве что при полном незнании всего связанного с историей русского народа в целом и его юго-западной части. Значит, амстердамский приговор не только продолжает европейскую традицию музейного грабежа, но и подкрепляет европейское стремление украсть всю Украину», — пишет Вассерман.

В заключение эксперт иронически предлагает, во-первых, подать на решение амстердамского суда первой инстанции апелляцию, а во-вторых, спросить у европейцев: не треснет ли у них харя?