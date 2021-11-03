Миротворцы ООН в ЦАР стали фигурантами дела об убийстве 15-летней центральноафриканки

Миротворцы Организации Объединенных Наций стали виновниками смерти 15-летней жительницы Центральноафриканской Республики. Бойцы сбили девочку и скрылись с места преступления.

Солдаты египетского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) проникли на территорию резиденции президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера с целью провести несанкционированную видеосъемку объекта. Когда военнослужащие правительственных сил (FACA) потребовали от них прекратить противозаконные действия, те попытались скрыться на машине и на полном ходу сбили ребенка. Девочка, которую звали Люмьер, скончалась на месте, передает ФАН.

Мать погибшей, Адель Диалло Мирей, рассказала подробности инцидента. Она отметила, что отпустила детей поиграть на улицу, когда начались споры между бойцами FACA и МИНУСКА возле президентского дворца. Когда раздались выстрелы, девочка испугалась и выбежала на дорогу, где ее и сбили «голубые каски». По словам Мирей, ее поразила циничная реакция миротворцев на произошедшее.

«Они вышли, убрали тело с дороги, потом сели в машину и уехали. Очень быстро скрылись. В это время раздавались выстрелы из оружия. ДТП оказалось смертельным, моя дочь погибла прямо на месте. Вот так все и было», — рассказала жительница ЦАР.

По ее словам, начальство миссии ООН пообещало провести расследование инцидента, однако в ЦАР уже давно не верят подобным словам. Случай с Люмьер стал далеко не первым в череде кровавого произвола, учиняемого миротворцами над жителями республики. «Голубые каски» регулярно пользуются дипломатической неприкосновенностью для избежания наказания за свои преступления. Родственники погибшей девочки могут лишь надеяться, что этот случай получит широкую огласку и виновных все же удастся привлечь к ответственности.