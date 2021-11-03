Шугалей: неоколониальная политика Парижа привела к отказу Алжира от французского языка

Решение Алжира отказаться от использования французского языка в качестве государственного стало последовательной реакцией на неоколониальную политику Парижа, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Приказ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна об отказе от французского языка вступил в силу с 1 ноября. Он распространяется на все министерства страны и госучреждения. По мнению Шугалея, таким образом Алжир продемонстрировал, что не намерен больше терпеть гегемонию Франции, передает ФАН.

«Алжир очевидно устал от давления Франции, которая ведет себя на сегодняшний день как метрополия, хотя давно таковой не является», — уточнил он.

Париж придерживается неоколониальной политики в отношении целого ряда африканских стран, включая Мали и Тунис, полагает социолог. В Елисейском дворце считают, что могут пользоваться ресурсами государств Африки как своими собственными, добавил Шугалей.

По его словам, подобные действия французов являются вмешательством во внутренние дела страны. Такое отношение недопустимо, резюмировал глава ФЗНЦ.