Оле-Гуннар Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом времен «Чикаго Буллс»

Норвежский наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего Криштиану Роналду с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом времен «Чикаго Буллс». Специалист отметил, что «быки» сейчас не отказались бы иметь в своем составе шестикратного чемпиона НБА.

Тренер клуба из Манчестера напомнил, что каждому в команде отведена своя роль. Роналду — лидер коллектива, с этой ролью, по словам Сульшера, португалец справляется хорошо.

«Роналду создает моменты. Думаю, в "Чикаго Буллс" были рады иметь в своем составе Майкла Джордана. Порой в командах просто есть такие игроки, поэтому они команды и становятся "Манчестер Юнайтед", чемпионами, как и "Чикаго Буллс"», — резюмировал норвежец.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» 36-летний Роналду оформил дубль. Встреча прошла в Бергамо и завершилась ничейным исходом — 2:2.