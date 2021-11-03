В Кронштадте появились специальные знаки для любителей фотографироваться с пушками

Туристам, приезжающим в Кронштадт, официально запретили взбираться на чугунные пушки VIII - XIX веков.

Новый знак для туристов, запрещающий влезать на пушки, появился на экспонатах в Кронштадте. Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях.

В социальных сетях активно обсуждают инициативу по сбережению исторического наследия.

«Некоторые девушки еще лежа фоткаются. Надо было еще лежачего человечка изобразить», — иронично отмечают комментаторы. «Знак для дебилов», — жестко резюмировала другая пользовательница.

Напомним, в Кронштадте на берегу Итальянского пруда установлены восемь чугунных пушек XVIII - XIX веков. Ранее они входили в состав береговой артиллерии кронштадтских батарей и фортов. Среди них есть образцы отечественного производства – Олонецкого и Александровского заводов. Помимо этого, представлены в экспозиции представлены два гладкоствольных орудия из Шотландии, изготовленные на Кэрронском орудийном заводе по заказу адмирала Грейга.