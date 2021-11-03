Дипломат Вавжик усомнился в «случайном» возвращении экс-премьера Польши в политику

Атаки Евросоюза на Варшаву и возвращение в региональную политику экс-премьера Польши Дональда Туска неслучайны. Об этом заявил замглавы МИД республики Петр Вавжик.

Дональд Туск намерен претендовать на пост президента в 2025 году, а Брюссель продолжает атаковать Варшаву на фоне решения Конституционного суда Польши о верховенстве национального права над европейским. Петр Вавжик прокомментировал ситуацию в телепрограмме «Журналистский покер».

Дипломат заявил, что «Операция Туск» — неслучайное совпадение. Экс-премьер уже возглавлял Европейскую народную партию, напомнил замглавы МИД Польши. Вавжик задается вопросом, что помешало Туску вернуться раньше или позже.

«Как раз в тот момент, когда происходит столько всего, это действительно симптоматично», — подчеркнул дипломат.

Главный редактор Gazeta Polska и польский ультранационалист Томаш Сакевич обвинил Еврокомиссию и Евросуд в «координации радикальных действий» с Туском против Варшавы.

Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Местные считают его чуть ли не «другом» президента России Владимира Путина. Депутат парламента Иоанна Лихоцкая не так давно заявила, что Кремль якобы может охарактеризовать Туска и его подчиненных в партии как «наши люди» в Польше.