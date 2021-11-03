Юшков уличил США в попытке переложить свою вину за газовый дефицит в Европе

Американский президент Джо Байден, заявивший на саммите G20, что Россия якобы «манипулирует газом во вредных политических целях», пытается снять ответственность с США, которые наживаются, перенаправив потоки СПГ из Европы в Азию.

Об этом, комментируя ситуацию, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

«Заявление Байдена – это лукавство. Соединенные Штаты обвиняют Россию в той ситуации, которая сложилась на европейском газовом рынке, в то время как она единственная страна, пытающаяся ее исправить. Кризис вызван множеством факторов, в том числе неправильным управлением отраслью со стороны Европейской комиссии», — подчеркнул эксперт-энергетик.

Как напомнил Юшков, Евросоюз решил ускоренно перейти с традиционной энергетики на «зеленую». Европейские власти оказывали открытое давление на предприятия, занимающиеся угольной и газовой генерацией, вынуждая сократить внутреннюю добычу ресурсов. Брюссель запугивал компании, убеждая их, что вскоре нефть и газ станут не нужны миру, а это значит, что вложенные в их добычу инвестиции будет невозможно вернуть. В результате европейские предприятия перестали развивать добычу ресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин так же говорил об управленческих ошибках европейских властей. По словам главы государства, именно энергетическая политика Еврокомиссии стала причиной дефицита газа в Европе.

ФБА «Экономика сегодня» /

Низкий уровень заполненности европейских газовых хранилищ в сочетании с высоким спросом на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона привели к подорожанию голубого топлива. В этой ситуации Соединенные Штаты Америки, погнавшись за прибылью, начали отправлять весь свой сжиженный природный газ в Азию, недопоставив Европе восемь миллиардов кубометров топлива.

Российская же сторона, наоборот, увеличивает поставки газа европейским потребителям, подчеркивает Юшков. Америка обещала «завалить» Европу топливом, но слов своих не сдержала, и в итоге именно «Газпром» увеличил объемы поставок газа на европейский рынок на 11 миллиардов кубов.

А американский сжиженный природный газ, вместо европейского рынка, весь направляется на азиатские рынки, где, благодаря повышению цен, поставщики СПГ имеют возможность хорошо заработать, напоминает эксперт.

«Соответственно, Вашингтон следует меркантильной коммерческой логике. Обвинения же направлены в сторону России, несмотря на то что США могли бы взять и прислать побольше СПГ для снижения дефицита в Евросоюзе. Поэтому слова Байдена – это попытка переложить вину за ошибки Вашингтона», — заявил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

В ближайшем будущем, по мнению аналитика, европейский рынок может не рассчитывать на колоссальные объемы американского СПГ, так как пока в Азии цены на него будут выше, чем в Европе, поставщики из США продолжат руководствоваться жаждой наживы и отправлять свою продукцию именно туда.