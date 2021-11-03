В Молдавии начали готовиться к возврату газа Киеву и Бухаресту

Обстановка в энергетическом секторе страны нормализуется, написал в социальных сетях министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Энергокризис в Молдавии завершается, подчеркнул вице-премьер Андрей Спыну. Он отметил, что теперь перед властями республики стоят задачи по переводу работы блоков ТЭЦ-1 с мазута на природный газ, а также накоплению новых газовых резервов.

Также молдавский политик добавил, что государство начнет возвращать объемы голубого топлива, ранее взятые у Украины и Румынии на долговом основании. Помимо этого, Кишинев начнет восполнять взятую у Украины электроэнергию. Для этого страна нарастит производство электричества на Кучурганской электростанции.

Режим ЧП в энергетике Молдавии был учрежден 22 октября. Правительство инициировало процедуру для выделения бюджетных ассигнований на приобретение газа с целью поддержания давления в газотранспортной системе.

Параллельно с тяжелой обстановкой в энергетике, Кишинев искал источники получения топлива. Контракт на поставки с «Газпромом» завершился 30 сентября, впоследствии был продлен на месяц по рыночным ценам на уровне 790 долларов за тысячу «кубов». Первый раунд по подписанию более длительного соглашения был проведен между сторонами 21-22 октября и завершился неудачей, однако второй этап дискуссий 27-29 октября успешно окончился подписанием нового контракта.