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Актеру из США грозит тюрьма за облитую краской статую Джорджа Флойда

Актеру из США грозит тюрьма за облитую краской статую Джорджа Флойда

Актеру из Нью-Йорка грозит семь лет тюрьмы за испорченную статую рецидивиста Джорджа Флойда, установленную на Юнион-сквер в Манхэттене (один из районов города). NBC News передает, что мужчине вменяют «преступное хулиганство второй степени» за то, что утром 3 октября он выплеснул белую краску на памятник погибшему в 2020 году афроамериканцу.

Правоохранители задержали 37-летнего Мику Билса почти сразу, все это время в отношении жителя Нью-Йорка велось следствие. Записи с камер наблюдения показали, как мужчина замешивает краску в стороне, а после подъезжает к постаменту на скейтборде и совершает «акт вандализма». 

Если Фемида признает Билса виновным, ему грозят семь лет тюрьмы или крупный штраф. В настоящий момент памятник Флойду уже привели в порядок.

В свое время Мика Билс снимался в эпизодической роли в знаменитом сериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».