Митрахович объяснил отказ «Газпрома» от транзита газа через Украину и Польшу

Снижение «Газпромом» объемов прокачки газа через Украину и газопровод «Ямал – Европа» может быть связано со снижением потребностей европейских потребителей, так как свои контрактные обязательства российский поставщик выполняет полностью.

Об этом в комментарии изданию «Взгляд» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, который также добавил, что украинская газотранспортная система и идущий через Польшу газопровод «Ямал – Европа» не являются для «Газпрома» единственными возможностями для поставок газа европейским покупателям.

Объемы прокачки газа по разным маршрутам могут меняться каждые сутки, и возможно уже скоро на украинском и польском направлении они снова возрастут, считает эксперт.

Кроме того, у российского поставщика газа есть и другие газопроводы – «Северный поток» и «Турецкий поток» - по которым топливо идет в Европу, и переброска мощностей с одного газопровода на другой является нормальной рабочей практикой.

При этом у «Газпрома» есть запасы газа в разных подземных хранилищах, в том числе и расположенных на европейской территории, и он может закрывать этим топливом заявки местных потребителей, не прокачивая новые транзитные объемы газа. И наконец, у «Газпрома» есть возможность поставлять европейским потребителям газ, перекупленный у других поставщиков, объяснил Митрахович.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Также эксперт-энергетик напомнил, что Польша, после того как в 2020 году истек срок действия транзитного договора по газопроводу «Ямал – Европа», сама не захотела подписывать с «Газпромом» новый контракт, предпочтя перейти на придуманную европейскими чиновниками схему аукционов для бронирования транзитных мощностей.

Украина в конце 2019 года хотя бы заключила с «Газпромом» пятилетний контракт на транзит газа, и проводит аукционы только для дополнительных – сверхконтрактных – мощностей. В данной ситуации – до 2024 года – Украина защищена от полной потери доходов от транзита, так как она в любом случае по условиям контракта получит оплату за прокачку 40 миллиардов кубометров в год.

Польша же продает через аукционы все свои транзитные мощности, и именно поэтому она столкнулась сейчас с тем, что объемы прокачки газа упали до нуля, и она не может ничего требовать от российского поставщика, также как она не может заставить «Газпром» участвовать в аукционах.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эти аукционы, добавил Митрахович, были придуманы самими европейцами, и их суть заключается именно в добровольном участии. Поэтому «Газпром» не имеет в этой сфере никаких обязательств и может игнорировать их на законных основаниях. Именно это он и делает с сентября текущего года.