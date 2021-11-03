Губернатор Иркутской области посетит место крушения Ан-12

Глава Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место падения Ан-12 в районе села Пивовариха.

Губернатор сообщил СМИ, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники служб экстренного реагирования, также туда выехали четыре кареты скорой помощи.

«Чуть больше часа назад в районе Пивоварихи, в 7 километрах от Иркутска произошло крушение самолета Ан-12. Незамедлительно выехал на место авиакатастрофы. Грузовой борт следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся. По предварительной информации, на борту было 8 человек», — написал Кобзев в своем Instagram.

Первое видео с места крушения Ан-12 под Иркутском появилось в Сети. На кадрах видеозаписи заметно, что упавшее авиасудно продолжает дымиться после падения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Обстоятельства ЧП уточняются.