Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил в вузах и школах России до 2024 года

Роспотребнадзор принял решение продлить действие санитарных правил в российских вузах и школах до 2024 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Запрет на проведение массовых мероприятий в школах также будет установлен до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

«До 2024 года запрещается проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, организаций, осуществляющих проведение временного досуга детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах», — говорится в документе.

Кроме того, руководство всех учебных заведений должно обеспечить проведение термометрии, регулярную уборка и проветривание помещений. Постановление вступает в силу с 4 ноября текущего года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян ограничить контакты в период нерабочих дней. По ее словам, сейчас необходимо приложить максимум усилий для борьбы с пандемией.