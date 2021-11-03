Политолог Мартынов осудил нежелание Нидерландов приобщать расчеты «Алмаз-Антея» к делу MH17

Изначальное нежелание нидерландского суда приобщать к делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 результаты экспертизы российского концерна «Алмаз-Антей» является большой глупостью, заявил политолог Алексей Мартынов.

Он рассказал, чем обернется для Запада решение рассмотреть представленные расчеты. По его словам, приобщение документов «Алмаз-Антея» к делу MH17 говорит о попытках суда вернуть здравый смысл в расследование. Такие действия могут запустить обвал «стройной» версии о причастности России к трагедии, которая унесла жизни 298 человек. Однако этот процесс вряд ли сможет способствовать установлению истинных причин произошедшего, добавил политолог в интервью «Свободной прессе».

«Те люди, которые затеяли эту мерзкую историю, сильно не заинтересованы, чтобы она закончилась. Я думаю, ее будут тянуть бесконечно долго, потому что еще раз обвинить Россию не получается, хотя, им бы и хотелось, а сказать правду — невозможно, потому что издержки безумны», — подчеркнул Мартынов.

Ранее нидерландский суд решил принять к рассмотрению расчеты специалистов «Алмаз-Антея» по поводу места пуска и установки ракеты, которой якобы был сбит авиалайнер. По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, количество отверстий, оставленных в обломках MH17 поражающими элементами, противоречит выводам Королевской военной академии Бельгии и Аэрокосмического центра Нидерландов по поводу траектории полета снаряда. Сценарий запуска ракеты из-под Снежного может быть поставлен под сомнение.