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«Путину нужно задуматься о самоликвидации РФ».
Как устроены секты «граждан СССР»*
Ностальгия по Советскому Союзу бывает разной — кто-то вздыхает, вспоминая автоматы с газированной водой, кто-то заскучал по сталинскому порядку и временам бурной индустриализации, кому-то до сих пор дорог вкус мороженого по 48 копеек. Но есть и те, кого эта самая ностальгия задавила настолько,
что привела на скамью подсудимых.
Крайняя форма тоски по очередям, первомайским демонстрациям и тяге к плюрализму привела граждан предпенсионного возраста к формированию настоящей секты. Приверженцы так называемого «движения граждан СССР»* (признано экстремистским в РФ - прим.ред.) до сих пор отрицают существование Российской Федерации, пишут письма президенту Путину с жалобой на действующий конституционный строй и отказываются платить за коммунальные услуги, утверждая, что рубль является «нелегитимной валютой».

Корреспондент «Политики Сегодня» открыл портал в иные миры, где люди старшего поколения живут в абсолютно параллельной вселенной, всячески уклоняясь от связи с реальностью и ожидая реинкарнации Страны советов.

Рожденный лидером
Вряд ли в далеком 2010 году подмосковный дантист Сергей Тараскин мог подумать, что его ностальгия по павшей социалистической империи обернется скамьей подсудимых. Но судьба с присущей ей подчас злой иронией перемолола «гражданина Страны Советов» в бюрократических жерновах «нелегитимной» Российской Федерации.
Злоключения Тараскина начались на заре нового десятилетия — тогда перед стоматологом из Душанбе забрезжил спасительный свет в конце тоннеля финансовых неурядиц.

В разгар экономического кризиса, когда его бизнес постигло банкротство, мужчина внезапно осознал, что Советский Союз не был юридически похоронен Беловежскими соглашениями, вот только об этом мало кто знает. Неся в мир благую весть, предприимчивый Тараскин основал собственное движение, куда потянулись такие же скучающие по советскому прошлому товарищи.

На правах временно исполняющего обязанности президента СССР или движения «Союз Славянских Сил Руси», которое в 2019 году будет признано экстремистским, Тараскин объявил крестовый поход против «торговой корпорации» РФ.

Постепенно движение обрастало адептами — по данным ФСБ на 2018 год, в нем состояло более 150 тысяч человек. Многие соблазнились обещанием самопровозглашенного правительства выплатить в светлом будущем по 14 миллиардов советских рублей каждому, а кого-то прельщала идея не отдавать навязанные коварными капиталистам кредиты.

Душу каждого вновь рожденного в СССР согревал самодельный паспорт, правда, за дубликат бесценного груза «советское правительство» просило 2.5 тысячи российских рублей и настоятельно рекомендовало поставить «на социалистический баланс» все свое имущество.
Какое-то время дела у Тараскина шли в гору, однако и его красная империя по исторической закономерности оказалась колоссом на глиняных ногах. «Президента СССР» суд поместил под домашний арест, а в марте 2021 года мужчину внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга со всеми сопутствующими ограничениями.

Тараскин был не единственным «свидетелем империи», до кого дотянулись щупальца капиталистического спрута. В 2020 году СМИ то и дело сообщали о целой серии уголовных дел по экстремистским статьям в отношении последователей СССР. И, вероятно, удивляться тут нечему. Некоторые идеологические соратники дантиста вели себя довольно вызывающе — срывали судебные заседания, докучали сотрудникам банков, требуя принять купюры несуществующего государства, устраивали несанкционированные акции.

После череды громких арестов деятельность «свидетелей Союза» будто бы сошла на нет: о них практически перестала писать пресса, а записи на тематических страничках в соцсетях стали собирать все меньше и меньше «лайков». Однако корреспондент «Политики Сегодня» лично удостоверился в том, что СССР жив в умах его верных адептов, которые, согласно закону о цикличности истории, вынуждены снова начинать классовую борьбу в подполье.
Офис профсоюза «Союз ССР» располагается в самом центре Петербурга — напротив метро Площадь Восстания, в здании, где аренда стоит немалых денег. В социалистическую обитель, лидером которого является бывший нефтетрейдер Сергей Демкин, ведет неприметная дверь с красующимся на ней советским гербом. Многие приходят сюда, отчаявшись найти справедливость в сражениях с коммунальщиками.
Основной контингент — пенсионерки.

— Здравствуйте, присаживайтесь. — приветствует новоиспеченного сторонника (корреспондента «ПС» под прикрытием) пожилая женщина. Из ее ноутбука с открытой страничкой в «Одноклассниках» доносятся песни советской эстрады.

Я хочу вступить, что мне следует сделать?

— Надо написать заявление, принести фотографию, 1000 рублей на вступительный взнос и иметь твердое желание быть в профсоюзе. Ежемесячный взнос — 200 рублей. Вот такой членский билет выдаем. С ним некоторые умудряются даже билеты на самолет купить! Сказать, что показал его и с тебя перестали требовать маску, — это вряд ли, но вот уже средние и высшие чины...

— Понимают, что с советским человеком лучше не связываться?

— Ну примерно так. Просто смотрите, я по первому образованию технолог-рыбник, я знаю, что есть донные рыбы, есть речные, есть разные рыбы и тут тоже как-то так. У нас тут тоже приходят рыбы своего размера.

А большой у вас океанариум.. в смысле, сколько уже членов в профсоюзе, если не секрет?

— Людей много и это секрет, отделений только порядка 200. Чтобы создать отделение нужно, как минимум, 11 человек.

— И среди них, видимо, много убежденных коммунистов..

— Нет, организация не политическая, нас не интересует политический строй. Просто защищаем рабочих в рамках закона. Это никак не связанно с экстремизмом. На зарплате у нас приглашенных товарищей нет, все на волонтерских началах. Собрания у нас проходят по субботам, но бывает и не проходят в связи с этой пандемией, судами, обысками и изъятиями. Даже телефоны личные забрали. Мы привыкли.

Судя по антуражу, сквозь помещения промчалась рота революционных матросов, спеша на штурм Зимнего дворца — повсюду беспорядок, дыры в потолке, сорванные профсоюзные транспаранты. С притаившегося в углу портрета будто бы с укоризной взирает вождь мирового пролетариата.

Людмила разводит руками и жалуется на сотрудников СК:

— Вот висел, но приходили товарищи с камерами и он им не понравился, устроили тут беспорядок. Был он немецким шпионом или не был? Какая разница.

У членов профсоюза разное мнение о Ленине?

— Это личное дело каждого. Но, понимаешь, тема оживления у нас не обсуждается, у нас здесь более материальные моменты.

А почему тогда такое название «Союз ССР»?

— Да не знаю я почему так назвали. Но когда пришла уже было такое название. Демкин говорит, что не привязывайтесь вы так к названию: не надо пятками вперед ходить! Все, что было — было хорошо, но давайте уже вперед. Сейчас чего только нет: и «СССР 2», и «Союз Ариев». Спекулируют на названиях, так сказать.

Оставив Людмилу посреди локальной социалистической разрухи с обещанием подумать о вступлении в ряды «Союза ССР», корреспондент «ПС» направил свой путь на поиски других представителей ностальгического движения. Ноутбук пенсионерки романтично мурлыкал вслед суперхит советской эстрады:

«Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви...».


Дальнейшие поиски привели из колыбели революции в Москву, где обосновалось «Движение граждан СССР». Председатель исполкома, 80-летний кандидат философских наук Татьяна Хабарова, в отличие от идеологических сторонников в Петербурге, радикальных взглядов не скрывает.
Какие глобальные задачи ставят перед собой «движение граждан СССР»?

— Восстановление СССР, освобождение его от оккупации, в которой он находится, а также полное возрождение посредством того, что советский народ постепенно придет к национальному самосознанию, организуя «советы граждан СССР». Таким образом будет происходит переход власти снизу вверх.

— И вы настаиваете на том, что с юридической точки зрения СССР по-прежнему существует частично на территории Российской Федерации?

— Я не знаю. Но все, что сейчас работает якобы от государства «эрэфия» — оно все нелегитимно и незаконно, потому что само это государство нелегитимно. Оно вообще не есть государство — оно есть торговая компания. Мы об этом все время говорим.

Сейчас у вас имеется укомплектованное «правительство СССР»? Исполком? Комитеты?

— Всех структур, к сожалению, у нас нет, но мы стараемся, продвигаемся к этому. Потом, понимаете, создавать структуру на пустом месте тоже не совсем то, что нужно, ведь для осуществления власти нужны ресурсы и полномочия.

Много разных организаций, У них всякие структуры: верховные советы, министерства, ведомства, но власти нет, это пустые слова. Мы считаем, что «Совет граждан СССР» должен дорасти до такого состояния, чтобы иметь возможность противопоставить себя режимной системе. И тогда ненасильственным путем принудить ее к самоликвидации — это наша формулировка. Или хотя бы отобрать у нее часть полномочий и ресурсов.

Есть ли у «граждан СССР» силовой блок?

— Силового блока у нас никакого нет, так как я себе очень отчетливо представляю, что силовым способом оккупационную власть, которую мы намерены, так сказать, ликвидировать, — мы ее не ликвидируем. Они нас в этом превосходят на порядок и напрашиваться на соперничество в этом плане — неумно и не продуктивно.

Какой у нас может быть силовой блок? Какие-то отставные офицеры? Кто еще может быть у нас в силовом блоке. Мы твердо рассчитываем на ненасильственное принуждение этой власти к самоликвидации.

Одно из наших постановлений к Путину-то и обращено: мы ему заявляем, что вся его недогосударственность нелегитимна, предлагая задуматься о ее поэтапной самоликвидации.

— Не опасаетесь наказания за вашу непримиримую позицию? Вашу коллегу, лидера «граждан СССР» Марину Мелихову, приговорили к 3.5 годам заключения.

— Никаким лидером «граждан СССР» она не является! Это просто политическая воровка! Первый раз в жизни она услышала о движении, по ее собственным словам, в конце 2018 года, в начале 2019 она начала знакомство с нами. Приехала на наш ежегодный митинг. Она правильно пересказала наши установки, грамотно, не коверкала их — мы это приветствовали.

И так продолжалось до V созыва «Совета граждан СССР» с ее участием, который прошел 9 июня 2019 года в Москве. А уже в июле она порвала все контакты с нами, объявив себя лидером движения. Какой она лидер?! Движение (движение «граждан СССР» признано экстремистским — прим.ред.) создано мной в 1995 году. Все это отражено у нас на сайте — имеется куча, нет, лавина документов! Как можно такие вещи вытворять?! Она не лидер, а воровка, политическая воровка!

Мы с таким ворьем сталкиваемся постоянно, потому что у нас мощный концептуальный задел — мы буквально не успеваем отбиваться от воровских шаек! И Мелихова к этому течению принадлежит.

У нее есть определенные способности организаторские, если бы она спокойно, мирно и толково работала с нами и движением и не лезла бы в лидеры и процесс, то из нее мог бы какой-то толк быть.

То есть вы настоящий лидер «граждан СССР»?

— Я председатель исполкома «съезда граждан СССР» формально. И я лидер этого движения, потому что оно мной создано.

ЭКСПЕРТИЗА «ПС»

Опрошенные корреспондентом «Политики Сегодня» историки сходятся во мнении, что общий знаменатель советского реваншизма — эскапизм. Адепты различных полулегальных сообществ в основном движимы идеей побега от объективной реальности.
По мнению известного ученого, публициста Евгения Понасенкова, впору даже говорить о «психической перверсии» отдельной прослойки общества.

— Есть такие люди, которые уходят от реальности и действительности. Иногда это секта, иногда это индивидуальный уход — разные есть варианты. Что касается данной ситуации, они не могут принять того факта, что СССР не просто перестал существовать юридически, но был совершенно неспособен существовать как экономическая и политическая система.

Само создание СССР прежде всего вызывает огромный вопрос, так как оно нелегитимно дважды. Даже трижды, потому что оно нарушило ход деятельности Учредительного собрания, а до этого еще был Октябрьский переворот, а Октябрьский переворот был нелегитимен с точки зрения даже Февральской революции.

Но если мы говорим о Российской империи, то и Российская империя тоже, ведь если мы вспомним весь XVIII век, провозглашение империи, то Петр I сделал это самостоятельно. В общем-то, никто ему не давал право в Европе провозглашать империю. А потом еще дворцовые перевороты...

Надо идти, что называется, от реальности. Мне кажется, что гораздо опасней не маленькая и незначительная секта, а те, кто живет в современной России и принимает ее как другое государство, но живет как представитель «совка».
Почему так много пенсионеров скучают по временам социализма, если сейчас живется лучше и свободней?

— Видите ли, это тоже болезнь слабого сознания, когда человек забывает, что он не имел товаров первой необходимости, в том числе, простите, туалетной бумаги, которую в СССР стали производить поздно. Советские люди не могли выехать за рубеж, у них не было приличного автопрома, и те колымаги, советские машины, которые сегодня даже нищий гастарбайтер не купит, на них надо было встать в очередь, и не все доживали до этой очереди — нельзя было купить элементарные вещи!

Не было нормальных ресторанов, а в более-менее приличные рестораны надо было занимать очередь. И то по блату, давая взятку. Это мы уже берем брежневские времена, не вспоминая ГУЛАГ, не вспоминаем нарушения прав человека на уровне того, что должно расследоваться международным трибуналом.

Они забыли те дикие элементы одежды, которые просто стыдно на себе носить — сегодня они могут купить себе все. Они забыли, что были пустые прилавки, и это был не кризис, не какой-то дефицит, а действительно пустые, когда жрать было нечего. Все это человек быстро забывает. А почему он это быстро забывает? Потому что ему без его труда и без признания собственных ошибок дарят блага.

Вот в 90-е годы в Россию с Запада было завезено все: еда, рестораны, машины, одежда. И советский народ, не признав официально того факта, что этот путь социалистический, путь против всего мира, был ошибочный, как бы не зафиксировав эту историческую ошибку, забывает и теперь довольно нагло вспоминает от нечего делать то, что в реальности не существовало или было совершенно другим по своей сути.

Кроме того, что такое свобода? Это конкуренция, возможность трудится и реализовывать свои таланты, живя лучше, чем те, кто не трудится. Но поскольку огромное количество приматов не желает трудится, а в СССР труд был практически бессмысленным, так как все получали фиксированную зарплату, многие — просто 120 рублей, они и не стали работать.

Они видят, что кто-то живет лучше, потому что он талантливее и работает, и это вызывает зависть и ненависть, так как в СССР это запрещалось. Коллективному сердцу было приятней, что все одинаково плохо живут — это очень комфортная психологическая среда для негодяев и трутней.
Что следует делать властям и обществу с подобными строителями коммунизма?

— Все очень просто. Надо откровенно и честно, хоть и поздно, но признать катастрофическую историческую ошибку — попытку строить коммунизм. Отметить преступления советской власти и общества, отметить и гибель советских людей, и нищету советских людей, и бесправие советских людей. Говорить об этом честно и откровенно.

Сегодня, к сожалению, власть занимает очень неоднозначную позицию. Собственно, этой позиции нет, потому что мы пытаемся защищать все что угодно, что было на этой территории, а это — ошибка. Те социальные болезни, а идеи уравниловки и отъема собственности это действительно бандитские идеи, этот вирус, этот монстр оживет снова и загрызет тех, кто с ним играется и заигрывает. Мы должны честно сказать: Да, наша страна ошибалась.

Власть очень рекламирует Вторю мировую войну, но надо понимать то, что фашисты и нацисты пришли к власти только благодаря тому, что люди были напуганы бандитским переворотом в России, когда банда в октябре захватила страну и стала уничтожать людей, ссылать ученых и философов, лишать собственности и так далее. Это все можно просто вспомнить с письма академика Павлова от 21 декабря 1934 года — он дословно в письме правительству СССР написал, что я сейчас сказал: До вас, до того, как вы испугали мир, никакого фашизма не было.

Нельзя пугать человека свободного, собственника. Мы должны признать, что мы строили монстра. И никаких заигрываний быть не может. Самое опасное, это попытки любым образом оправдать все, что происходило на этой земле, запрещая искать правду историческую — это то, что происходит сегодня. В итоге зараза вылезет и сожрет и народ и тех, кто запрещает искать правду.
Заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, журналист Николай Сванидзе разделяет мнение о том, что ностальгия по советскому прошлому отчасти связана с ухудшением качества жизни в России.

Как вы считаете, каковы корни феномена «граждан СССР»? Безграничная ностальгия по той стабильной брежневской империи, недовольство сегодняшними реалиями, своеобразная форма эскапизма?

— Я бы сказал, что это какой-то агрессивный эскапизм, я бы даже не мог назвать это эскапизмом — это какой-то активный протест. Я думаю, что все вместе. Конечно, насаждаемая сверху во многом ностальгия по советскому прошлому, в общем-то бездумная, слепая. В то же время и протест против настоящего. Отсюда, кстати, и причина высокой популярности Сталина как мифа, это тоже протест: «Будет вам, ворье поганое! Придет на вас Сталин!». Примерно то же самое, потому что рационально это объяснить нельзя — это так же, как я бы сказал, что живу по законам «Русской правды» XI века.

Если уж живешь в стране — либо уезжай, либо живи по ее законам. Ты можешь сопротивляться, протестовать в рамках закона, говорить, что тебе что-то не нравится, но говорить, что я живу по законам другой страны, которой нет? Это странно. Так итальянцы могут жить по законам Древнего Рима.

Этот психологический эффект, конечно, очень занимательный, который по мере ухудшения качества жизни будет иметь место.

В 2020 году прошла волна уголовных дел в отношении представителей этого движения. Означает ли это, что стремление возродить СССР рассматривается как сила, способная со временем породить организованное радикальное движение, которое будет представлять реальную угрозу для действующей власти?

— Нет, вообще сложно удержаться от силовых действий в отношении людей, которые не признают действующие законы. Просто не признают. Мы не подчиняемся — мы живем по законам страны, которой нет. Рано или поздно это придет в противоречие с реальностью. Силовиков сложно не понять.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Имперский реваншизм свойственен не только современной России. Мсторические параллели с «гражданами СССР» можно найти и в самом сердце Евросоюза.

В 1980 году в Германии зародилось движение рейхсбюргеров, которое активно действует и по сей день. Они не признают легитимность существования Федеративной Республики Германии, называя себя «гражданами кайзеровского Рейха», который существовал в 1871-1918 годах. Рубежами своего вымышленного государства они считают границы страны до 1937 года. По данным правительства ФРГ, в 2017 году на территории страны проживало более 10 000 «подданных» кайзера Вильгельма II.

С «гражданами СССР» их роднит ряд атрибутов: начиная с самодельных паспортов и заканчивая собственной валютой. Схожа и аргументация. Например, в качестве главного аргумента в пользу существования Рейха они приводят Веймарскую конституцию от 1919 года (не была упразднена Антигитлеровской коалицией), называя действующую германскую власть оккупантами или ООО «Эфэргэ».

Немецкая пресса отмечала, что рейхсбюргеры активизировались во второй половине нулевых — примерно в тот же период, когда тот самый подмосковный дантист Сергей Тараскин и объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР, а позже и императором, и главнокомандующим Российской империи, основав движение «Союз Славянских Сил Руси».

Совпадение? Не думаем.
Ягудаев Владимир
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