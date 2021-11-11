— Какие глобальные задачи ставят перед собой «движение граждан СССР»?



— Восстановление СССР, освобождение его от оккупации, в которой он находится, а также полное возрождение посредством того, что советский народ постепенно придет к национальному самосознанию, организуя «советы граждан СССР». Таким образом будет происходит переход власти снизу вверх.



— И вы настаиваете на том, что с юридической точки зрения СССР по-прежнему существует частично на территории Российской Федерации?



— Я не знаю. Но все, что сейчас работает якобы от государства «эрэфия» — оно все нелегитимно и незаконно, потому что само это государство нелегитимно. Оно вообще не есть государство — оно есть торговая компания. Мы об этом все время говорим.



— Сейчас у вас имеется укомплектованное «правительство СССР»? Исполком? Комитеты?



— Всех структур, к сожалению, у нас нет, но мы стараемся, продвигаемся к этому. Потом, понимаете, создавать структуру на пустом месте тоже не совсем то, что нужно, ведь для осуществления власти нужны ресурсы и полномочия.



Много разных организаций, У них всякие структуры: верховные советы, министерства, ведомства, но власти нет, это пустые слова. Мы считаем, что «Совет граждан СССР» должен дорасти до такого состояния, чтобы иметь возможность противопоставить себя режимной системе. И тогда ненасильственным путем принудить ее к самоликвидации — это наша формулировка. Или хотя бы отобрать у нее часть полномочий и ресурсов.



— Есть ли у «граждан СССР» силовой блок?



— Силового блока у нас никакого нет, так как я себе очень отчетливо представляю, что силовым способом оккупационную власть, которую мы намерены, так сказать, ликвидировать, — мы ее не ликвидируем. Они нас в этом превосходят на порядок и напрашиваться на соперничество в этом плане — неумно и не продуктивно.



Какой у нас может быть силовой блок? Какие-то отставные офицеры? Кто еще может быть у нас в силовом блоке. Мы твердо рассчитываем на ненасильственное принуждение этой власти к самоликвидации.



Одно из наших постановлений к Путину-то и обращено: мы ему заявляем, что вся его недогосударственность нелегитимна, предлагая задуматься о ее поэтапной самоликвидации.



— Не опасаетесь наказания за вашу непримиримую позицию? Вашу коллегу, лидера «граждан СССР» Марину Мелихову, приговорили к 3.5 годам заключения.



— Никаким лидером «граждан СССР» она не является! Это просто политическая воровка! Первый раз в жизни она услышала о движении, по ее собственным словам, в конце 2018 года, в начале 2019 она начала знакомство с нами. Приехала на наш ежегодный митинг. Она правильно пересказала наши установки, грамотно, не коверкала их — мы это приветствовали.



И так продолжалось до V созыва «Совета граждан СССР» с ее участием, который прошел 9 июня 2019 года в Москве. А уже в июле она порвала все контакты с нами, объявив себя лидером движения. Какой она лидер?! Движение (движение «граждан СССР» признано экстремистским — прим.ред.) создано мной в 1995 году. Все это отражено у нас на сайте — имеется куча, нет, лавина документов! Как можно такие вещи вытворять?! Она не лидер, а воровка, политическая воровка!



Мы с таким ворьем сталкиваемся постоянно, потому что у нас мощный концептуальный задел — мы буквально не успеваем отбиваться от воровских шаек! И Мелихова к этому течению принадлежит.



У нее есть определенные способности организаторские, если бы она спокойно, мирно и толково работала с нами и движением и не лезла бы в лидеры и процесс, то из нее мог бы какой-то толк быть.



— То есть вы настоящий лидер «граждан СССР»?



— Я председатель исполкома «съезда граждан СССР» формально. И я лидер этого движения, потому что оно мной создано.



