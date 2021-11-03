Анзор Кавазашвили заявил, что у голкипера «Спартака» Максименко нет вратарского таланта

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о вратарской линии клуба, призвав тренерский штаб красно-белых возлагать надежды на Александра Селихова, а не Александра Максименко.

Экс-футболист считает, что надо довериться 27-летнему Селихову, если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря. Он отметил, что португальский наставник «Спартака» Руй Витория вообще не знает этого голкипера.

«Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи. А Селихов это все делает правильно. У Максименко есть все — фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта», — сказал Кавазашвили в интервью «Чемпионату».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Лестером» и «Спартаком» состоится в четверг, 4 ноября. Красно-белые идут последними в турнирной таблице группы С с тремя очками. Лидирует польская «Легия» — шесть очков.