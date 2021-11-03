По ком звонит колокол. Политолог Гращенков предсказал Беглову и Кожемяко скорую отставку

После выборов осенью 2022 года свой пост рискуют покинуть сразу 17 губернаторов. Таким прогнозом поделился с информационным агентством DEITA.RU политолог Илья Гращенков, который предрек «большой транзит» в системе российской власти.

Слухи о скором уходе некоторых глав регионов муссируются на просторах Telegram-каналов не первый месяц. Наиболее частыми фигурантами подобных прогнозов являются главы Приморского края Олег Кожемяко и Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Компанию им составляют нынешние руководители Республик Коми и Калмыкия Владимир Уйба и Бату Хасиков, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Подробный список Гращенков не предоставил, ограничившись перечислением нескольких наиболее вероятных кандидатов на вылет.

Часть из названных политологом персоналий ждет отставка в рамках «плановой ротации». Здесь можно выделить томского губернатора Сергея Жвачкина, не сумевшего совладать с оппозиционными силами в местной гордуме, и главу Саратовской области Валерия Радаева, которого Telegram-аналитики уже окрестили «хромой уткой».

saratov.gov.ru / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спрогнозированный Гращенковым «губернаторопад» держится на трех китах: чересчур низкий рейтинг управленцев, тающий под давлением оппозиционных сил, их показатели эффективности, которые не выдерживают критики, и межэлитные конфликты, сказывающиеся на настроениях электората.

Мнение коллеги отчасти поддержал гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Политолог, впрочем, дистанцировался от громких формулировок а-ля «губернаторопад» и перевел вышеуказанные фигуры в «зону риска». В части главных претендентов на отставку взгляды политических экспертов сошлись.

«Безусловно, это губернатор Хакасии Коновалов. Он остался единственным из тех губернаторов, которые заняли свой пост вопреки воли администрации президента, победив на выборах, но не являясь при этом согласованными главами регионов. Довольно сложная ситуация у главы Коми. Уйба очевидно не тянет задачи, которые перед ним стоят. Он не является профессиональным чиновником, профиль работы у него другой и команды у него не было. Ему очень тяжело», — рассказал специалист.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Определенные проблемы, добавил Старовойтов, возникают у Бату Хасикова. Ширина «зоны риска», в которой застанут главу Калмыкии сентябрьские выборы, зависит от уровня поддержки федерального центра. Единый день голосования также отбрасывает длинную тень и на кресло петербургского губернатора.

«По поводу Беглова я бы согласился с коллегой Гращенковым. Он с самого начала выглядел не очень убедительно на своем посту. Александр Беглов руководил скорее вопреки, чем благодаря заслугам», — уверен Сергей Старовойтов.

В заключение политолог посетовал, что личностные качества глав регионов в последнее время отходят на второй план, уступая их управленческих способностям и политическим воззрениям. «В нынешней системе власти губернатор – это не персона, а функция», — обращает внимание Старовойтов и делает вывод, что ЕДГ едва ли приведет к масштабным перестановкам во властных аппаратах. Речь идет, скорее, о смене одних «рабочих шестеренок» на другие.

Справка ПС

С расстановкой политических сил в российских регионах вы можете ознакомиться в наших материалах. «Политика Сегодня» уже рассуждала об управленческих перспективах Сергея Жвачкина, Олега Кожемяко, Бату Хасикова, Валентина Коновалова и Станислава Воскресенского.