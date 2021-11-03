Погибшими при крушении самолета в Иркутской области оказались пилоты

Воздушное судно Ан-12 рейса Иркутск — Якутия пропал с радаров. Экстренная посадка закончилась гибелью двух пилотов.

На борту самолета на момент падения находились семь человек. При крушении погибли два пилота, судьба еще шести человек неизвестна. Экстренные службы ведут работы на месте случившегося.

Самолет пропал с радаров на территории Иркутской области при заходе на посадку. Он рухнул в семи километрах от аэропорта вблизи села Пивовариха и загорелся. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания.