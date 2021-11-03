Власти Краснодарского края вводят QR-коды для посещения заведений общепита с 6 ноября

Посетители кафе и ресторанов в Краснодарском крае должны будут предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Система начнет действовать с 6 ноября.

Новые ограничительные меры вводят в регионе с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Так, посетителей в заведения общественного питания будут допускать только по QR-кодам.

Кроме того, подтверждение завершенного цикла вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни в течение последних шести месяцев потребуется при посещении торговых развлекательных комплексов. В Краснодарском крае с 6 по 14 ноября введут запрет на проведение массовых, культурных, зрелищных и спортивных мероприятий.