Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота украинской стороне имеет плюсы и минусы, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

По его словам, такой поворот событий, безусловно, огорчает, однако есть в решении и приятные стороны. Речь идет, в частности о том, что европейские судебные органы таким неоднозначным образом стали признавать, что Крым является частью России, а не Украины. Именно в этом заключается основной скрытый смысл на первый взгляд антироссийского решения.

«Открытым текстом объясняю: такое решение прежде всего значит, что для судей Крым – уже не Украина», — сказал он.

Однако есть и обратная сторона медали — артефакты из крымских музеев все-таки попадут на Украину, и там их ждет незавидная судьба. С 2014 года в стране образовался черный рынок музейных ценностей. В связи с этим риски того, что предметы скифского золота будут разграблены, слишком велики.

«Открытым текстом предлагаю не только подать апелляцию на решение суда первой инстанции, но и найти надежный способ спросить европейцев: а харя не треснет?» — резюмировал он.

Ранее Вассермана возмутила реакция Евросоюза на решение президента России Владимира Путина о поставках газа. В Брюсселе считают, что Кремль слишком долго принимал соответствующее решение.