Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Вассерман предрек разворовывание скифского золота после его передачи Украине

Депутат Вассерман предрек разворовывание скифского золота после его передачи Украине

Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота украинской стороне имеет плюсы и минусы, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

По его словам, такой поворот событий, безусловно, огорчает, однако есть в решении и приятные стороны. Речь идет, в частности о том, что европейские судебные органы таким неоднозначным образом стали признавать, что Крым является частью России, а не Украины. Именно в этом заключается основной скрытый смысл на первый взгляд антироссийского решения.

«Открытым текстом объясняю: такое решение прежде всего значит, что для судей Крым – уже не Украина», — сказал он.

Однако есть и обратная сторона медали — артефакты из крымских музеев все-таки попадут на Украину, и там их ждет незавидная судьба. С 2014 года в стране образовался черный рынок музейных ценностей. В связи с этим риски того, что предметы скифского золота будут разграблены, слишком велики.

«Открытым текстом предлагаю не только подать апелляцию на решение суда первой инстанции, но и найти надежный способ спросить европейцев: а харя не треснет?» — резюмировал он.

Ранее Вассермана возмутила реакция Евросоюза на решение президента России Владимира Путина о поставках газа. В Брюсселе считают, что Кремль слишком долго принимал соответствующее решение.