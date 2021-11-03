Власти Хабаровского края закроют алкомаркеты до 7 ноября

Новые ограничения по коронавирусу начнут действовать в Хабаровском крае. Власти региона приняли решение приостановить деятельность алкомаркетов с 4 по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев.

Краевое правительство ужесточает ограничительные меры на фоне складывающейся эпидемиологической ситуации. В связи с этим с 4 по 7 ноября будет прекращена работа магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции с ассортиментом, превышающим 50% реализуемого товара.

Кроме того, в документе сообщается, что с 4 по 12 ноября планируется приостановить деятельность объектов розничной торговли в торговых центрах. Исключение распространяется на аптеки и аптечные пункты. Предприятия общепита будут работать только навынос и доставку. Также закроются спортивные учреждения, в том числе фитнес-центры и бассейны.