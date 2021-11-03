Под прицелом эксклава. Во Франции рассказали о российском комплексе, парализующем НАТО

Обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе предостерег НАТО от вооруженного противостояния с Россией. По его словам, в случае возникновения конфликта силам Альянса в Европе грозит «полный паралич», обеспечить который способен один только береговой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» в Калининградской области.

Установка способна вести радиоразведку, перехватывать вражеские сигналы и подавлять их на расстоянии до пяти тысяч километров. Как подметил Рофе, этого более чем достаточно, чтобы «потушить» связь между военными кораблями и самолетами НАТО даже в Лиссабоне — самой западной столице Европы.

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Комплекс РЭБ блокирует все спутниковые волны, сотовую связь, радиоприемники, системы GPS и вообще все средства связи по коротковолновому диапазону. Это в свою очередь лишает армию НАТО возможности вовремя реагировать на действия противника.

«Речь идет об оружии, которое выводит из строя электронные системы противника, не уничтожая их. В частности, высокотехнологичные американские истребители F35 могут быть прикованы к земле, лишенные жизненно важной спутниковой связи», – подчеркнул французский обозреватель.

wikipedia.org / MSgt John Nimmo Sr.

В Калининградскую область установка была доставлена еще в 2018 году, но в боевую готовность ее привели только в минувшем месяце.

К слову, «Мурманск-БН» с дальностью действия около 3000 км был развернут и на побережье Черного моря. Комплекс надежно защищает Крымский полуостров и Керченский пролив на фоне усиления присутствия НАТО в регионе.