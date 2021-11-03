Власти Калининградской области введут QR-коды для посещения кафе и торговых центров

Система QR-кодов начнет действовать в Калининградской области с 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Местные власти приняли решение ввести QR-коды для посещения культурно-развлекательных заведений и спортивных учреждений. Система с 8 ноября начнет работать в кафе, ресторанах, торговых центрах и фитнес-залах.

«Перечень сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, расширится, а действие этого требования пролонгируется до конца января 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, с 8 ноября возобновится работа детских садов и начальной школы. Учащиеся среднего и старшего звена будут переведены на дистанционный формат обучения до 15 ноября.

Также к штатному режиму работы вернутся учреждения дополнительного образования. С 15 ноября снова станут доступны индивидуальные занятия, а с 22 ноября — групповые.

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 382 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии выросло до 65 813.