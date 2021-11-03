«Картина человеческой злобы»: очеркист Хабичев объяснил, почему животные лучше людей

Известный очеркист Аурен Хабичев прокомментировал историю о женщине, которая рассказывает в личном блоге о жизни своих псов.

Состоятельная хозяйка в одной из публикаций показала, чем и как кормит питомцев. В рационе собак оказались и сырая телятина, и перепелиные яйца, и креветки, и прочие деликатесы.

«Можно было бы порадоваться за собачек, поставить лайк, прокомментировать добрыми словами и пойти дальше. Но нет. Взору моему открылась удивительная картина человеческой злобы и зависти. Огромное число людей считают, что для собак это чересчур. Это же, мол, собаки, они и кость погрызть могут, и объедки со стола покушают за милую душу, а вот телятину и прочее — это подавай нам, людям — высшим существам», — возмутился Хабичев в авторской колонке на сайте «Газета.ru».

Комментаторы даже обвиняли хозяйку псов в расточительстве, интересуясь, неужели ей некуда девать деньги. По словам очеркиста, складывалось ощущение, что она лично обманным путем сняла деньги с их сберкнижек, чтобы спустить «на каких-то животных».

Также Хабичев вспомнил случай, когда во двор его приятельницы подбросили котят. Писатель не смог оставить малышей на произвол судьбы и забрал их к себе.

«Вот люди делают замечание за бесчеловечность и за то, что кормит псов так, как могла бы кормить других людей. А не люди ли — не эти совершенные существа — только что подбросили к нам во двор три совершенно безгрешных и милых создания, обрекая их на мучительную смерть либо от собачьих клыков, либо от голода? Этих людей нужно любить и между животными и ими отдавать предпочтение вторым?» — задал резонный вопрос автор колонки.

По словам очеркиста, сразу же «набежали советчики». Они говорили, что нужно жениться, родить детей и посвятить им свою жизнь, а не «каким-то кошкам». При этом те, кто дает такие советы, вообще не являются эталоном счастливых родителей.

Хабичев отметил, что не знает ни одного человека, который завел бы себе домашнее животное и был жестоко разочарован. А вот несчастных семей, которые рожают детей без возможности дать им хорошее будущее, очеркист видит предостаточно.