Астролог Зима: Нострадамус предсказал возрождение СССР с помощью Китая

Древнее пророчество Нострадамуса говорит о возрождении Советского Союза, заявил астролог Дмитрий Зима.

Анализом записей французского провидца Мишеля Нострадамуса астролог занимался продолжительное время, выпустив издание «Расшифрованный Нострадамус». Одно из пророчеств вызвало резонанс в Сети. В нем идет речь о возрождении Советского Союза.

По словам астролога, Нострадамус предсказывал, что границы бывших советских республик сотрутся и настанет «новый Золотой век». Коммунистический союзник России Китай приложит к этому свою руку, однако его роль будет достаточно скромной.

Вместе с тем Зима добавил, что в пророчестве также идет речь о конфликте России и Великобритании. Именно его исход сыграет ключевую роль в формировании нового мирового порядка.

Однако эта история вовсе не о большой войне в привычном понимании этого слова. Сейчас противостояния ведутся совершенно в другой плоскости, уверен астролог. Речь идет о так называемых майданных технологиях. Эффективность таких шагов в значительной степени превышает старомодные методы. Майдан может разрушить любую страну лучше любой бомбы, резюмировал он.