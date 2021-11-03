Бегущие из «ЕР». Почему алтайские единороссы массово сдают партбилеты

Представители «Единой России» в Благовещенском районе Алтайского края стали массово сдавать партбилеты. Из 500 человек, которые состояли в местном отделении, 120 изъявили желание уйти.

Причиной такого поведения единороссов оказалось разочарование «недостаточными усилиями» партии по защите градообразующего предприятия «Кучуксульфат», которое, по их словам, с 2017 года подвергается систематическим «рейдерским захватам».

Ряды местного отделения «Единой России» начали редеть еще в октябре, после того как Генпрокуратура РФ инициировала процесс деприватизации «Кучуксульфата». С точки зрения ведомства, действующие собственники предприятия владеют им незаконно, а потому должны вернуть акции завода государству.

Председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов заявил, что Генпрокуратура активизировалась после повальных проверок со стороны надзорных органов. Кроме того, на официальном сайте предприятия появилось письмо от Гамаюнова и гендиректора завода Дмитрия Горюнова, в котором они утверждают, что готовы честно и открыто предоставить документы о приватизации.

Проблему пристального внимания со стороны контролирующих органов, которое, по словам тружеников, нарушало процесс работы завода, местные партийцы пытались решить через вышестоящее руководство «ЕР». Однако уладить ситуацию до сих пор не удалось.

«Везде обращались, но нам не могут помочь. В связи с этим я лично принял решение покинуть партию. Мы на последних выборах "Единую Россию" поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», — посетовал бывший глава первичного отделения «ЕР» Дмитрий Бекметов.

Жители Благовещенского района боятся, что из-за смены собственника комбината поселок может «умереть», ведь сейчас «Кучуксульфат» фактически обеспечивает городскую социальную сферу и дает рабочие места, объяснил Бекметов.

www.kuchuk.ru /

В свою очередь глава местного отделения Андрей Алексеев объяснил, что первыми ряды «Единой России» покинули работники завода, за ними потянулись жители рабочего поселка Степное Озеро и часть населения Благовещенска. Алексеев признал, что ситуация «не очень приятная», но выразил надежду, что все закончится «нормально».

Несмотря на масштабный демарш алтайских единороссов, оснований, чтобы говорить о кризисе в местном отделении, нет. Такого мнения придерживается первый секретарь краевого отделения «Единой России», вице-спикер Заксобрания Алтайского края Денис Голобородько.

Он добавил, что расценивает поступок однопартийцев как попытку привлечь внимание федерального центра, и не исключил, что следующим шагом единороссов могут стать «массовые мероприятия». По этой причине местное руководство партии пока не спешит рассматривать заявки о выходе.

«Чтобы все могли трезво оценить ситуацию и принимать решения на холодную голову», — объяснил Голобородько.

Он также напомнил, что по итогу сентябрьских выборов в этом году правящая партия ощутимо укрепила свои результаты в Благовещенском районе. На выборах в Госдуму «Единую Россию» в этом году поддержали 38,12% жителей, а в краевое собрание за партию отдали 39,74% голосов, что на 7% и 12% выше показателей 2016 года.