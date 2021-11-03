Сенатор Цеков назвал личной ненавистью угрозы генерала ВСУ Романенко в адрес России

Угрозы бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко в адрес России не имеют под собой оснований, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

В комментарии для NEWS.ru сенатор оценил слова украинского генерала. Политик назвал его выпад личной ненавистью по отношению к России.

«И эта ненависть толкает его на подобные заявления. Что касается вообще войны Украины с РФ на территории Украины — десятки, сотни, тысячи раз уже заявлено, что не собирается РФ нападать на Украину», — заметил Цеков.

По его словам, скоро настанет время, когда «нормальные, дружественные отношения» между Россией и Украиной восстановятся. Однако попытки Киева спровоцировать военные действия, в том числе и в Донбассе, могут обернуться для страны новыми территориальными потерями, констатировал Цеков.

Ранее Романенко призывал Киев готовиться к объявлению военного положения. Он также стал угрожать России «кровавой баней» в случае противостояния двух стран.