Власти Севастополя сообщили о блокировке своего аккаунта в Instagram

Модераторы социальной сети Instagram заблокировали официальную страницу правительства Севастополя.

Соответствующую информацию распространили власти региона. Уточняется, что на аккаунт были подписаны более 10 000 пользователей социальной сети. Причиной такого решения стала повышенная активность аккаунта.

Ранее стало известно, что страница радио Москва FM также оказалась заблокирована в Instagram. Социальная сеть сочла, что комментарии под записью о смерти ведущего Дмитрия Казнина являются накруткой. В связи с этим руководство радиостанции собирается обратиться в Роскомнадзор с претензией о нарушении закона о СМИ.