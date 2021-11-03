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Власти Курской области продлили режим нерабочих дней до 12 ноября

Власти Курской области продлили режим нерабочих дней до 12 ноября

Правительство Курской области приняло решение о продлении режима нерабочих дней на территории региона. Соответствующий указ подписал глава региона Роман Старовойт.

Отмечается, что решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Нерабочая неделя была продлена до 12 ноября включительно.

«Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября», — объяснил Старовойт в эфире телеканала «Россия-24».

Режим нерабочих дней был введен указом президента России Владимира Путина. Данная мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На федеральном уровне нерабочая неделя завершится 7 ноября.

Как сообщалось ранее, правительство России не принимало решений о продлении нерабочих дней по всей стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти проинформируют граждан, если будут приняты такие меры.