Аналитик Юшков назвал спекуляцией новость Bloomberg о запуске "СП-2" в мае 2022 года

Новость Bloomberg о возможной отсрочке начала работы «Северного потока — 2» до 8 мая 2022 года является спекуляцией ради цитируемости публикации агентства, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он уточнил, что 8 мая — крайняя дата, к которой европейские органы должны рассмотреть все документы по «Северному потоку — 2» и выдать заключение о вводе газопровода в эксплуатацию. При этом, как указал эксперт, «Газпрому» могут предоставить все необходимые документы и раньше.

Юшков также напомнил, что Германия в вопросе сертификации не подчиняется Еврокомиссии. Однако члены ЕС могут оспорить решение Берлина в суде, что тоже затянет сертификацию. Аналитик не исключил, что энергетический кризис может подтолкнуть власти ЕС к более быстрому запуску «Северного потока — 2», так как «Газпром» сможет направить по газопроводу дополнительные мощности голубого топлива.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре. Однако запуск газопровода возможен только получения соответствующего сертификата. Немецкий регулятор должен принять решение в течение ближайших нескольких месяцев. Власти Германии в целом поддерживают начало поставок по «Северному потоку — 2», однако против выступают США, ряд стран ЕС и Украина. Изначально «Северный поток — 2» должны были завершить в декабре 2019 года, однако из-за американских санкций сроки строительства газопровода были увеличены.