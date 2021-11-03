Экономист Лобода заявил о необходимости проведения PR-кампании по вакцинации в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможности введения новых ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Эксперты оценили пользу от подобных мер.

По мнению политического аналитика и публициста Юрия Голубя, ужесточение режима не является обязательным элементом борьбы с COVID-19. Большую пользу принесет налаживание контроля над уже введенными ограничениями.

В свою очередь топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что властям Петербурга необходимо провести грамотную PR-кампанию в пользу вакцинации от коронавируса. Для этого необходимо привлечь не только высокопрофессиональных пиарщиков, но и психологов.

«Количество негативно настроенных граждан к вакцинации остается на очень высоком уровне. Вот почему даже очень деликатный и осторожный намек от властей, что ограничения в городе могут быть еще жестче, следовало бы сделать в рамках разработанной PR-стратегии для Санкт-Петербурга в части непростой работы с сомневающимися группами населения», — объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Лобода подчеркнул, что администрации Петербурга необходимо убедить жителей города и представителей бизнес-сферы в правильности принимаемых решений. Результаты реализуемых мер отразятся как на конъюнктуре регионального финансового рынка, так и на индексе делового настроения, подытожил он.